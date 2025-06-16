Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів – Ярослав Железняк

Ярослав Железняк повідомив, що Оксану Маркарову можуть замінити на посаді посла України в США на одного з діючих міністрів.

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Посла України у США Оксану Маркарову можуть замінити. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

«Тримайте натяк на анонс. Під час заміни уряду одного міністра відправлять послом. У США», зазначив він.

Офіційно дану інформацію українська влада не підтверджувала і не коментувала.

Слід зауважити, що інформація про заміну посла України у США періодично з’являється у медіа, як і про повернення Оксани Маркарової до складу уряду. Нагадаємо, що вона у 2018-2020 роках займала посаду міністра фінансів.

Так, восени 2024 року The Washington Post повідомляло, що Президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну Посла України у США Оксани Маркарової.

Також восени 2024 року спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу Володимира Зеленського з вимогами щодо звільнення Посла України в США Оксани Маркарової через «втрату довіри».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відставка уряду ще не означає, що Кабмін припинить виконання повноважень. Відповідно, формально, закон про правовий режим воєнного стану у такому разі не порушується, адже уряд продовжує виконувати повноваження до початку роботи нового складу.

Автор: Наталя Мамченко

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