Чи тотожна відставка уряду припиненню його повноважень – що говорить Конституція і закон про Кабмін

Кабмін, відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

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Перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив, що Кабмін незабаром чекає перезавантаження. За його словами, це відбудеться внаслідок відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Головним кандидатом на місце прем’єр-міністра, як зауважив Железняк, є перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко. В уряді дану інформацію не коментували.

Слід зауважити, що інформація стосовно можливої відставки усього уряду з’являється у медіа з року в рік. Минулого року член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що стаття 10 Закону «Про режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабміну під час воєнного стану.

«Я наразі не бачу юридичних можливостей для припинення повноважень Кабінету міністрів України. А припинення повноважень прем’єра є автоматично наслідком припинення повноважень всього складу Кабінету міністрів. Тому що коли конкретний міністр пише заяву про відставку, ми таку заяву розглядаємо, якщо прем’єр-міністр вносить подання ми його розглядаємо, але повний склад Кабінет міністрів за законом припинений бути не може», – зазначав у 2024 році Веніславський.

Що каже закон

Відповідно до статей 13 та 15 закону про Кабмін прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабміну.

В той же час, стаття 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Кабінету Міністрів.

Втім, відповідно до статті 17 Закону про Кабмін, Кабінет Міністрів України, який перебуває у відставці з підстав, передбачених статтею 13 цього Закону (зокрема з підстави відставки прем’єр-міністра), продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Усі члени Кабміну, який перебуває у відставці, звільняються зі своїх посад з моменту початку роботи новосформованим Кабміном.

Тобто, повноваження Кабміну у разі відставки прем’єр-міністра і, відповідно, уряду фактично продовжуються до формування нового уряду.

Стаття 115 Конституції України передбачає, що відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабміну.

Та ж стаття Конституції передбачає, що Кабмін, відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Отже, відставка уряду ще не означає, що Кабмін припинить виконання повноважень. Відповідно, формально, закон про правовий режим воєнного стану у такому разі не порушується, адже уряд продовжує виконувати повноваження до початку роботи нового складу.

Наразі у парламенті не зареєстровані ініціативи з внесенням змін до закону про правовий режим воєнного стану.

У березні 2022 року був прийнятий як закон законопроект 7153 про внесення змін до Законів «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану», який передбачає особливості регулювання роботи уряду під час воєнного стану, зокрема, що акти Кабміну може підписувати під час воєнного стану також особа, яка виконує обов’язки прем’єр-міністра, однак цей закон не був підписаний і не набув сили.

Автор: Наталя Мамченко

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