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Тождественна ли отставка правительства прекращению его полномочий – что говорят Конституция и закон о Кабмине

16:37, 16 июня 2025
Кабмин, отставка которого принята Верховной Радой, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабмина.
Тождественна ли отставка правительства прекращению его полномочий – что говорят Конституция и закон о Кабмине
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Первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Кабмин вскоре ждет перезагрузка. По его словам, это произойдет в результате отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля. Главным кандидатом на место премьер-министра, как отметил Железняк, является первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко. В правительстве данную информацию не комментировали.

Следует отметить, что информация относительно возможной отставки всего правительства появляется в медиа из года в год. В прошлом году член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что статья 10 Закона «О режиме военного положения» запрещает прекращение полномочий Кабмина во время военного положения.

«Я сейчас не вижу юридических возможностей для прекращения полномочий Кабинета министров Украины. А прекращение полномочий премьера является автоматически следствием прекращения полномочий всего состава Кабинета министров. Потому что когда конкретный министр пишет заявление об отставке, мы такое заявление рассматриваем, если премьер-министр вносит представление мы его рассматриваем, но полный состав Кабинета министров по закону прекращен быть не может», – отмечал в 2024 году Вениславский.

Что говорит закон

В соответствии со статьями 13 и 15 закона о Кабмине принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра Украины влечет за собой отставку всего состава Кабмина.

В то же время, статья 10 Закона «О правовом режиме военного положения» предусматривает, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Кабинета Министров.

Однако, согласно статье 17 Закона о Кабмине, Кабинет Министров Украины, находящийся в отставке по основаниям, предусмотренным статьей 13 этого Закона (в частности, по основанию отставки премьер-министра), продолжает выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабинета Министров Украины.

Все члены Кабмина, находящегося в отставке, освобождаются от своих должностей с момента начала работы новосформированного Кабмина.

То есть, полномочия Кабмина в случае отставки премьер-министра и, соответственно, правительства фактически продолжаются до формирования нового правительства.

Статья 115 Конституции Украины предусматривает, что отставка Премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой Украины резолюции недоверия Кабинету Министров Украины влекут за собой отставку всего состава Кабмина.

Та же статья Конституции предусматривает, что Кабмин, отставка которого принята Верховной Радой, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабмина.

Следовательно, отставка правительства еще не означает, что Кабмин прекратит выполнение полномочий. Соответственно, формально, закон о правовом режиме военного положения в таком случае не нарушается, так как правительство продолжает выполнять полномочия до начала работы нового состава.

В настоящее время в парламенте не зарегистрированы инициативы с внесением изменений в закон о правовом режиме военного положения.

В марте 2022 года был принят как закон законопроект 7153 о внесении изменений в Законы «О центральных органах исполнительной власти» и «О правовом режиме военного положения» относительно обеспечения управляемости государством в условиях военного положения», который предусматривает особенности регулирования работы правительства во время военного положения, в частности, что акты Кабмина может подписывать во время военного положения также лицо, исполняющее обязанности премьер-министра, однако этот закон не был подписан и не вступил в силу.

Автор: Наталя Мамченко

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