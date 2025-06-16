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Во время репатриаций Россия передала Украине тела российских военных, смешанные с телами украинских защитников, — МВД

16:32, 16 июня 2025
Тела возвращают в изуродованном состоянии — есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации.
Во время репатриаций Россия передала Украине тела российских военных, смешанные с телами украинских защитников, — МВД
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Во время последних репатриаций Россия передала Украине тела российских военных, смешанные с телами украинских военнослужащих. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам главы МВД, тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел — в разных мешках. Бывают случаи, когда останки одного человека передаются даже на разных этапах репатриации.

«После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали.

Этот процесс и без того сложный и длительный. А Россия еще и намеренно усложняет нам процесс идентификации. Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел — в разных мешках. Бывают случаи, когда останки одного человека передают даже на разных этапах репатриации», — отметил Клименко.

По его словам, это может свидетельствовать либо о преднамеренных действиях со стороны РФ, либо о безразличии к собственным погибшим.

«Кроме того, во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может, это обычное для них пренебрежительное отношение к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем.

Наши эксперты работают на пределе возможного. Каждая экспертиза проводится тщательно и не один раз. Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Самый большой вызов — это время.

Мы понимаем боль и ожидание семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой масштабной репатриацией делать это становится все сложнее, и, возможно, именно это и есть цель России.

Мы не имеем права на ошибку. Для нас это не статистика. Это — люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения», — подчеркнул Игорь Клименко.

Как сообщалось ранее, в Украину были возвращены еще 1245 тел погибших в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле. На этом репатриационные мероприятия в рамках соглашений завершены.

В целом, в рамках Стамбульских договоренностей Украина получила 6057 тел погибших.

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МВД обмен пленными

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