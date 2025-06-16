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В Минздраве напомнили, кто до 1 ноября обязан пройти оценку повседневного функционирования человека

16:22, 16 июня 2025
Некоторым категориям граждан необходимо до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования человека.
В Минздраве напомнили, кто до 1 ноября обязан пройти оценку повседневного функционирования человека
Фото: МОЗ
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Министерство здравоохранения Украины напомнило, что с 1 апреля 2025 года отдельные категории людей обязаны пройти оценку повседневного функционирования. Это касается тех, кому статус инвалидности был присвоен до внедрения новой системы, и кто по уважительным причинам не прошел повторного осмотра в установленный срок, руководствуясь соответствующей нормой в законодательстве.

На практике это означает:

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие вторую или третью группу инвалидности, которые должны были пройти повторный осмотр в 2022–2024 годах, но по разным причинам этого не сделали, проходят оценку в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

Другие лица, которые также должны были пройти повторный осмотр, но не проходили его во время военного положения, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.

Это не касается:

  • людей, которым инвалидность была установлена позже — уже в 2025 году — и срок ее пересмотра еще не наступил;
  • людей с бессрочным статусом инвалидности;
  • военнослужащих, лиц гражданской защиты — для них действуют отдельные подходы.

Также среди исключений:

  • люди, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;
  • пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (отсутствие конечности или одного из парных органов, отсутствие слуха или зрения, онкологические или психические заболевания).

Как подготовиться к оценке

Процедура оценки начинается с направления от врача. Его может оформить лечащий врач — семейный, терапевт или специалист, который ведет основное заболевание. Врач формирует электронное направление в электронной системе на проведение оценки повседневного функционирования человека.

Оценка проводится экспертной командой практикующих врачей в определенном учреждении здравоохранения. Человек может самостоятельно выбрать больницу из доступного списка. Все решения фиксируются в электронной системе.

Важно не откладывать подготовку:

  • обратитесь к врачу, чтобы узнать, нужно ли вам проходить оценку;
  • проверьте, наступил ли срок вашего повторного осмотра;
  • не откладывайте подготовку.

Новая система оценки повседневного функционирования — это часть комплексной реформы, которая ставит в центр именно человека, а не процедуру. Оценка проводится прозрачно. Вся информация — в электронной системе.

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Минздрав

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