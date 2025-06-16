В Минздраве напомнили, кто до 1 ноября обязан пройти оценку повседневного функционирования человека

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что с 1 апреля 2025 года отдельные категории людей обязаны пройти оценку повседневного функционирования. Это касается тех, кому статус инвалидности был присвоен до внедрения новой системы, и кто по уважительным причинам не прошел повторного осмотра в установленный срок, руководствуясь соответствующей нормой в законодательстве.
На практике это означает:
Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие вторую или третью группу инвалидности, которые должны были пройти повторный осмотр в 2022–2024 годах, но по разным причинам этого не сделали, проходят оценку в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.
Другие лица, которые также должны были пройти повторный осмотр, но не проходили его во время военного положения, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.
Это не касается:
Также среди исключений:
Как подготовиться к оценке
Процедура оценки начинается с направления от врача. Его может оформить лечащий врач — семейный, терапевт или специалист, который ведет основное заболевание. Врач формирует электронное направление в электронной системе на проведение оценки повседневного функционирования человека.
Оценка проводится экспертной командой практикующих врачей в определенном учреждении здравоохранения. Человек может самостоятельно выбрать больницу из доступного списка. Все решения фиксируются в электронной системе.
Важно не откладывать подготовку:
Новая система оценки повседневного функционирования — это часть комплексной реформы, которая ставит в центр именно человека, а не процедуру. Оценка проводится прозрачно. Вся информация — в электронной системе.
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