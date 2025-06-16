Страны восточного фланга НАТО готовят больницы и укрытия к войне с РФ — Politico

На фоне полномасштабной войны России против Украины страны восточного фланга НАТО — Литва, Латвия, Эстония и Польша — активизируют подготовку медицинской системы к боевым действиям. Страны проводят учения, оборудуют укрытия в больницах, формируют запасы медикаментов и обеспечивают медиков бронежилетами. Об этом сообщает Politico.

В частности, в Вильнюсе, всего в 50 км от границы с Беларусью, больница Santaros Clinics обустраивает автономную инфраструктуру, укрытия, вертолетные площадки, подземные операционные и готовится работать без воды и электричества.

Системная подготовка во всех странах:

Эстония: спутниковая связь, бронежилеты для медиков, мобильные госпитали.

Латвия: трехмесячные запасы лекарств в больницах.

Польша: подняла вопрос медицинской безопасности во время войны на уровне Совета ЕС.

Литва: более 10 учений для медперсонала в этом году, формирование экстренных медицинских команд, поездки врачей в Украину для получения опыта.

Издание указывает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину разрушило иллюзию о том, что Европа защищена от войны.

«Это не вопрос «если«, это вопрос «когда», — заявил Рагнар Вайкнеметс из Эстонской службы здравоохранения. Бывшие республики СССР — Литва, Латвия, Эстония — хорошо понимают, насколько быстро может начаться вторжение.

Проблема №1 — нехватка медперсонала

В Балтии не хватает врачей даже в мирное время. В Эстонии лишь половина от числа медработников на душу населения по сравнению с Германией. Более того, исследование в Литве показало: только 40% медиков заявили, что останутся работать в случае войны.

Медики просят ясности: к чему именно готовиться?

«Я должен готовиться к военной медицине или к обычной работе с большим потоком пациентов? Это разные вещи», — спрашивает латвийский врач Рудолфс Вилде.

Его больница в Риге также начала военные тренировки, отметил Вилде. Другие больницы и страны также начали усиливать подготовку к условиям войны.

Эстония усиливает свою системную подготовку. Больницы, бригады скорой помощи и медработники получают инструкции по переходу в «кризисный режим», в котором они должны справляться с большим наплывом пациентов и лечить ранения, характерные для войны: взрывные травмы, огнестрельные ранения, ожоги, ампутации, травмы позвоночника и головы, которые редко встречаются в мирной медицине.

В Вильнюсской университетской больнице Литвы для персонала проводятся «эвакуационные учения и тренировки по подготовке к приему большого количества раненых».

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