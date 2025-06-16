В Киеве поймали водителя Bentley за превышением скорости — мчал почти 200 км в час

В Киеве водитель Bentley летел по городу со скоростью почти 200 км/ч, еще один — на Audi разогнался до 148 км/ч.

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Инспекторы столичной полиции продолжают выявлять водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения, в частности — значительно превышают скорость в пределах города.

Так, один из нарушителей передвигался на автомобиле Bentley со скоростью 198 км/ч, что значительно превышает допустимую норму. Инцидент произошёл на одной из улиц Киева. На водителя была вынесена постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП (превышение скорости более чем на 50 км/ч), а также проведена профилактическая беседа с целью недопущения подобных действий в будущем.

Другой случай зафиксирован в Святошинском районе, где инспекторы остановили водителя Audi, который двигался со скоростью 148 км/ч. На него также составили постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП.

Полиция напоминает:

• превышение скорости более чем на 20 км/ч влечёт за собой штраф в размере 340 грн (ч. 1 ст. 122 КУоАП),

• превышение более чем на 50 км/ч — штраф в размере 1700 грн (ч. 4 ст. 122 КУоАП).

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