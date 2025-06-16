В воздух Киева и области за два дня из-за атак РФ попало более 1,9 тыс тонн вредных веществ, — Минэкологии

Киевская область понесла наибольшие экологические потери в июне из-за массированной атаки врага.

Фото: kv.dsns.gov.ua

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Министерство окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что 6 и 10 июня в воздух столицы и Киевской области попало 1902 тонны вредных веществ в результате атак российских дронов.

«В июне 2025 года Киев и Киевская область стали эпицентром одной из самых разрушительных атак российских беспилотников. За несколько дней, лишь 6 и 10 июня, в воздух столичного региона попало 1902 тонны вредных веществ», — заявили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что регион понес наибольшие экологические потери в июне из-за массированной атаки врага. Ущерб превысил 5,7 млн грн.

«Все эти инциденты сопровождались неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу — без фильтрации, в условиях боевых действий. Зафиксировано массовое горение топлива, строительных материалов, пластика, техники», — добавляет ведомство.

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