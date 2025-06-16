У повітря Києва та області за два дні від атак РФ потрапили понад 1,9 тис тонн шкідливих речовин, — Міндовкілля

Київська область зазнала найбільших екологічних втрат у червні через масовану атаку ворога.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство довкілля та природних ресурсів України повідомило, що за 6 і 10 червня у повітря столиці та Київської області потрапило 1902 тонни шкідливих речовин внаслідок атак російських дронів.

«У червні 2025 року Київ та Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників. За кілька днів, лише 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1902 тонни шкідливих речовин», - заявили у відомстві.

Там також підкреслили, що регіон зазнав найбільших екологічних втрат у червні через масовану атаку ворога. Збитки перевищили 5,7 млн грн.

«Усі ці інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу — без фільтрації, в умовах бойових дій. Зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки», - додає відомство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.