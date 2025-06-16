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У повітря Києва та області за два дні від атак РФ потрапили понад 1,9 тис тонн шкідливих речовин, — Міндовкілля

16:04, 16 червня 2025
Київська область зазнала найбільших екологічних втрат у червні через масовану атаку ворога.
У повітря Києва та області за два дні від атак РФ потрапили понад 1,9 тис тонн шкідливих речовин, — Міндовкілля
Фото: kv.dsns.gov.ua
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Міністерство довкілля та природних ресурсів України повідомило, що за 6 і 10 червня у повітря столиці та Київської області потрапило 1902 тонни шкідливих речовин внаслідок атак російських дронів.

«У червні 2025 року Київ та Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників. За кілька днів, лише 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1902 тонни шкідливих речовин», - заявили у відомстві.

Там також підкреслили, що регіон зазнав найбільших екологічних втрат у червні через масовану атаку ворога. Збитки перевищили 5,7 млн грн.

«Усі ці інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу — без фільтрації, в умовах бойових дій. Зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки», - додає відомство.

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Київ повітря

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