Близько 600 покинутих авто зникли з вулиць Києва

У Києві прибрали майже 600 покинутих і згорілих автомобілів, залишилося ще понад 500.

Фото: Telegram / Тимур Ткаченко

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З вулиць і дворів столиці прибрали близько 600 покинутих або пошкоджених автомобілів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наразі обліковано ще трохи більше 500 таких транспортних засобів, які потребують вивезення.

На кінець весни 2025 року в Києві було зареєстровано понад 1100 покинутих чи пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів. З березня діє алгоритм їхнього прибирання: при кожній районній адміністрації створено комісії, які обліковують авто та встановлюють власників. У багатьох випадках власники самостійно забирають свої машини після контакту з комісією. Якщо зв’язатися не вдається, авто переміщують на спеціальні майданчики.

Найкращі результати демонструють Шевченківський район, де прибрали всі 31 обліковані транспортні засоби, та Дарницька РДА, де з 188 авто залишилося лише три. Активно працюють Голосіївський, Оболонський і Дніпровський райони. Водночас Печерська, Подільська та Деснянська адміністрації відстають, і Ткаченко закликав їх прискорити роботу.

«Це дуже важлива для киян тема, і я постійно отримую повідомлення про покинуті чи пошкоджені авто, які заважають, засмічують, загрожують дітям. Даю завдання всім головам РДА прискорити виконання рішення Ради оборони і до кінця літа впоратись з задачею. Якщо треба допомога, звертайтесь до КМВА, будемо усувати перепони», — наголосив Ткаченко.

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