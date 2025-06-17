Около 600 брошенных авто исчезли с улиц Киева

В Киеве убрали почти 600 брошенных и сгоревших автомобилей, осталось еще более 500.

Фото: Telegram / Тимур Ткаченко

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С улиц и дворов столицы убрали около 600 брошенных или поврежденных автомобилей, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Сейчас учтено еще чуть более 500 таких транспортных средств, которые нуждаются в вывозе.

На конец весны 2025 года в Киеве было зарегистрировано более 1100 брошенных или поврежденных в результате обстрелов автомобилей. С марта действует алгоритм их уборки: при каждой районной администрации созданы комиссии, которые учитывают авто и устанавливают владельцев. Во многих случаях владельцы самостоятельно забирают свои машины после контакта с комиссией. Если связаться не удается, авто перемещают на специальные площадки.

Лучшие результаты демонстрируют Шевченковский район, где убрали все 31 учтенные транспортные средства, и Дарницкая РГА, где из 188 авто осталось только три. Активно работают Голосеевский, Оболонский и Днепровский районы. В то же время Печерская, Подольская и Деснянская администрации отстают, и Ткаченко призвал их ускорить работу.

«Это очень важная для киевлян тема, и я постоянно получаю сообщения о брошенных или поврежденных авто, которые мешают, засоряют, угрожают детям. Даю задание всем главам РГА ускорить выполнение решения Совета обороны и до конца лета справиться с задачей. Если нужна помощь, обращайтесь в КГВА, будем устранять препятствия», - подчеркнул Ткаченко.

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