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Украла у пенсионерки сумку, где было 35 тысяч гривен — в Житомире судили воровку

22:36, 16 июня 2025
Женщина вырвала из рук пенсионерки сумку с деньгами и документами.
Украла у пенсионерки сумку, где было 35 тысяч гривен — в Житомире судили воровку
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В Житомире 36-летняя местная жительница, обворовавшая пенсионерку, получила наказание. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, в марте 2025 года находившаяся на испытательном сроке за предыдущее преступление женщина решила обокрасть незнакомую пенсионерку. Она вырвала у потерпевшей сумку, где было 35 тысяч гривен, две банковские карты и паспорт.

После совершенного злоумышленница пыталась избежать ответственности, она пряталась в подвале одного из житомирских домов. Однако уже на следующий день ее разыскали и задержали правоохранители.

Королевский районный суд г. Житомир назначил ей наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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