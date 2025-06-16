В налоговой объяснили порядок уплаты НДФЛ при получении свидетельства о праве на наследство

Обязанность по уплате налога в бюджет возлагается на лиц, которые получили наследство в качестве наследников.

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Налоговая служба в Закарпатской области разъясняет порядок уплаты НДФЛ при получении свидетельства о праве на наследство.

Плательщиками налога на доходы физических лиц являются: физическое лицо – резидент, получающее доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы; физическое лицо – нерезидент, получающее доходы из источника их происхождения в Украине.

Доход, полученный из источника его происхождения в Украине — это любой доход, полученный резидентами или нерезидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины, её континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне, включая, но не ограничиваясь, доход в виде наследства (подп. «е» подп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Налогообложение дохода, полученного плательщиком налога в результате принятия им в наследство или в дар денежных средств, имущества, имущественных или неимущественных прав, регулируется ст. 174 НКУ, которой установлено несколько ставок налогообложения доходов плательщика налога, полученных в виде наследства, в зависимости от степени родства наследника с наследодателем и резидентского статуса наследодателя и наследника.

Объекты наследства облагаются налогом по ставке, определённой в п. 167.1 ст. 167 НКУ, для любого объекта наследства, который наследуется наследником – нерезидентом от наследодателя – резидента (подп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 НКУ).

Лицами, ответственными за уплату (перечисление) налога в бюджет, являются наследники, получившие наследство.

Доход в виде стоимости унаследованного имущества (деньги, имущество, имущественные или неимущественные права), подлежащий налогообложению, указывается в годовой налоговой декларации, за исключением наследников – нерезидентов, которые обязаны уплатить налог до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населённых пунктах — до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства, а также наследников, получивших в наследство объекты, облагаемые налогом на доходы физических лиц по нулевой ставке, а также других наследников – резидентов, которые уплатили налог до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населённых пунктах — до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

Нотариус или в сельских населённых пунктах — уполномоченное на это должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления выдает наследнику – нерезиденту свидетельство о праве на наследство при наличии документа об уплате таким наследником налога с стоимости объекта наследства.

Учитывая изложенное, наследник – нерезидент обязан уплатить налог до нотариального оформления объектов наследства, либо в сельских населённых пунктах — до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства, в противном случае такой наследник не получает от нотариуса (уполномоченного на это должностного лица соответствующего органа местного самоуправления) свидетельство о праве на наследство.

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