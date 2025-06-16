Правоохранитель с сообщником продали закрытые данные для подготовки убийства первого замглавы Минздрава Дуброва, — ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю и его сообщнику, которые продали закрытую информацию для подготовки убийства заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Об этом сообщает ГБР.

Правоохранители не называют имени потенциальной жертвы подозреваемых, однако, по данным СМИ, должность первого заместителя министра здравоохранения занимал Сергей Дубров.

Так, сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю и его сообщнику — жителю Киева. Они продали заказчикам информацию из закрытых баз данных о бывшем первом заместителе министра здравоохранения Украины, которую использовали при подготовке его убийства.

Как известно, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжёлых травм, полученных в ДТП, скончалась женщина. Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьёзные травмы, её друзья посчитали виновным именно врача и решили его убить.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей злоумышленников удалось остановить на этапе подготовки убийства.

Во время подготовки задуманного преступления злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте проживания чиновника и его семьи. Тот, в свою очередь, получил её от знакомого правоохранителя, имевшего доступ к закрытым базам данных.

Правоохранителю и гражданскому лицу сообщено о подозрении в несанкционированной передаче информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. Были задержаны два человека – 36-летний мужчина и 29-летняя женщина.

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