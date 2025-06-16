Практика судов
  1. В Украине

Правоохранитель с сообщником продали закрытые данные для подготовки убийства первого замглавы Минздрава Дуброва, — ГБР

16:09, 16 июня 2025
Информацию из баз данных злоумышленники использовали, чтобы из личной мести подготовить покушение на первого замминистра — врача-анестезиолога.
Правоохранитель с сообщником продали закрытые данные для подготовки убийства первого замглавы Минздрава Дуброва, — ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю и его сообщнику, которые продали закрытую информацию для подготовки убийства заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Об этом сообщает ГБР.

Правоохранители не называют имени потенциальной жертвы подозреваемых, однако, по данным СМИ, должность первого заместителя министра здравоохранения занимал Сергей Дубров.

Так, сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю и его сообщнику — жителю Киева. Они продали заказчикам информацию из закрытых баз данных о бывшем первом заместителе министра здравоохранения Украины, которую использовали при подготовке его убийства.

Как известно, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжёлых травм, полученных в ДТП, скончалась женщина. Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьёзные травмы, её друзья посчитали виновным именно врача и решили его убить.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей злоумышленников удалось остановить на этапе подготовки убийства.

Во время подготовки задуманного преступления злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте проживания чиновника и его семьи. Тот, в свою очередь, получил её от знакомого правоохранителя, имевшего доступ к закрытым базам данных.

Правоохранителю и гражданскому лицу сообщено о подозрении в несанкционированной передаче информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. Были задержаны два человека – 36-летний мужчина и 29-летняя женщина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 
 
 
убийство ГБР заказное убийство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову на одного из министров – Ярослав Железняк

Ярослав Железняк сообщил, что Оксану Маркарову могут заменить на посту посла Украины в США на одного из действующих министров.

Тождественна ли отставка правительства прекращению его полномочий – что говорят Конституция и закон о Кабмине

Кабмин, отставка которого принята Верховной Радой, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабмина.

Верховный Суд разъяснил, считается ли увеличение размера исковых требований в уголовном производстве ухудшением положения обвиняемого

Если увеличение суммы иска не повлекло за собой применения закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточение наказания, это не считается ухудшением положения обвиняемого.

В Раде зарегистрировали законопроект об автоматическом продлении полномочий языкового Омбудсмена на время военного положения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об автоматическом продлении полномочий Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя на время военного положения.

Суды ограничивают водителей в праве управления автомобилем по требованию ТЦК, когда местонахождение военнообязанного неизвестно

Полиция не смогла доставить мужчину, а повестка и требование ТЦК вернулись в связи с отсутствием по месту жительства – суд вынес решение о временном ограничении в праве управления.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду