Верховный Суд разъяснил, считается ли увеличение размера исковых требований в уголовном производстве ухудшением положения обвиняемого

Если увеличение суммы иска не повлекло за собой применения закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточение наказания, это не считается ухудшением положения обвиняемого.

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Увеличение размера исковых требований в уголовном производстве не считается ухудшением положения обвиняемого в понимании статей 416, 421 УПК, если такое увеличение не приводит к применению закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточению наказания.

На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 31 марта 2025 года по делу №320/1199/19.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и приговорили обвиняемого по ч. 1 ст. 115 УК и взыскали с него в пользу потерпевшего моральный вред в размере 1 000 000 грн.

В кассационной жалобе сторона защиты настаивала на несправедливости решения гражданского иска и отсутствии оснований для увеличения размера возмещения морального вреда.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда в части решения гражданского иска потерпевшей о взыскании с осужденного в ее пользу морального вреда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что доводы защитника об ухудшении положения подзащитного из-за увеличения суммы взыскания вреда по гражданскому иску не согласуются со смыслом уголовного процессуального закона.

Так, после отмены приговора местного суда было назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции. До начала судебного разбирательства потерпевшая и сын погибшей обратились с новым исковым заявлением о взыскании морального вреда. По результатам рассмотрения уголовного производства был вынесен приговор, которым гражданский иск удовлетворен частично и взыскан в пользу сына погибшей моральный вред в размере 1 000 000 грн.

Из системного анализа положений статей 416, 421 УПК усматривается, что ухудшение положения осужденного из-за увеличения сумм взыскания касается случая, когда это непосредственно влияет на применение закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточение наказания. В то же время в этом уголовном производстве увеличение суммы иска не повлекло за собой применения закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточения наказания.

Автор: Наталя Мамченко

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