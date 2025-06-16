Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд разъяснил, считается ли увеличение размера исковых требований в уголовном производстве ухудшением положения обвиняемого

15:47, 16 июня 2025
Если увеличение суммы иска не повлекло за собой применения закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточение наказания, это не считается ухудшением положения обвиняемого.
Верховный Суд разъяснил, считается ли увеличение размера исковых требований в уголовном производстве ухудшением положения обвиняемого
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Увеличение размера исковых требований в уголовном производстве не считается ухудшением положения обвиняемого в понимании статей 416, 421 УПК, если такое увеличение не приводит к применению закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточению наказания.

На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 31 марта 2025 года по делу №320/1199/19.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и приговорили обвиняемого по ч. 1 ст. 115 УК и взыскали с него в пользу потерпевшего моральный вред в размере 1 000 000 грн.

В кассационной жалобе сторона защиты настаивала на несправедливости решения гражданского иска и отсутствии оснований для увеличения размера возмещения морального вреда.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда в части решения гражданского иска потерпевшей о взыскании с осужденного в ее пользу морального вреда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что доводы защитника об ухудшении положения подзащитного из-за увеличения суммы взыскания вреда по гражданскому иску не согласуются со смыслом уголовного процессуального закона.

Так, после отмены приговора местного суда было назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции. До начала судебного разбирательства потерпевшая и сын погибшей обратились с новым исковым заявлением о взыскании морального вреда. По результатам рассмотрения уголовного производства был вынесен приговор, которым гражданский иск удовлетворен частично и взыскан в пользу сына погибшей моральный вред в размере 1 000 000 грн.

Из системного анализа положений статей 416, 421 УПК усматривается, что ухудшение положения осужденного из-за увеличения сумм взыскания касается случая, когда это непосредственно влияет на применение закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточение наказания. В то же время в этом уголовном производстве увеличение суммы иска не повлекло за собой применения закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточения наказания.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда уголовная ответственность судебная практика уголовное дело уголовное производство Кассационный уголовный суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил, считается ли увеличение размера исковых требований в уголовном производстве ухудшением положения обвиняемого

Если увеличение суммы иска не повлекло за собой применения закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточение наказания, это не считается ухудшением положения обвиняемого.

В Раде зарегистрировали законопроект об автоматическом продлении полномочий языкового Омбудсмена на время военного положения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об автоматическом продлении полномочий Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя на время военного положения.

Суды ограничивают водителей в праве управления автомобилем по требованию ТЦК, когда местонахождение военнообязанного неизвестно

Полиция не смогла доставить мужчину, а повестка и требование ТЦК вернулись в связи с отсутствием по месту жительства – суд вынес решение о временном ограничении в праве управления.

Возврат исполнительного документа взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества не является основанием для исключения сведений из Единого реестра должников

Основания для исключения сведений из Единого реестра должников являются исчерпывающими, и возврат документа из-за отсутствия имущества к ним не относится.

У помощника судьи ВАКС дома обнаружили «прослушку» – что известно

Кто и зачем пытался негласно собирать информацию о помощнике судьи Антикоррупционного суда, пока неизвестно.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду