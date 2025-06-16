В Варшаве эвакуировали терминал аэропорта Шопена из-за подозрительного багажа

В Варшаве из-за обнаружения подозрительного брошенного багажа провели эвакуацию одного из терминалов международного аэропорта имени Фридерика Шопена. Об этом сообщила администрация аэропорта в социальной сети X.
Во время инцидента доступ в аэропорт был значительно затруднен со всех направлений, а на месте работали государственные службы. Впоследствии аэропорт объявил о завершении эвакуации и восстановлении доступа к терминалу после проверки.
Администрация аэропорта призвала пассажиров учитывать возможные задержки и проверять актуальную информацию о рейсах.
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