В Варшаве эвакуировали терминал аэропорта Шопена из-за подозрительного багажа

Из-за оставленного без присмотра багажа было принято решение эвакуировать часть терминала, включая дороги перед ним.

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В Варшаве из-за обнаружения подозрительного брошенного багажа провели эвакуацию одного из терминалов международного аэропорта имени Фридерика Шопена. Об этом сообщила администрация аэропорта в социальной сети X.

Во время инцидента доступ в аэропорт был значительно затруднен со всех направлений, а на месте работали государственные службы. Впоследствии аэропорт объявил о завершении эвакуации и восстановлении доступа к терминалу после проверки.

Администрация аэропорта призвала пассажиров учитывать возможные задержки и проверять актуальную информацию о рейсах.

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