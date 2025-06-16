У Варшаві евакуювали термінал аеропорту Шопена через підозрілий багаж

Через без нагляду залишений багаж було прийнято рішення евакуювати частину терміналу, включаючи дороги перед ним.

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У Варшаві через виявлення підозрілого покинутого багажу провели евакуацію одного з терміналів міжнародного аеропорту імені Фридерика Шопена. Про це повідомила адміністрація аеропорту в соціальній мережі X.

Під час інциденту доступ до аеропорту був значно ускладнений з усіх напрямків, а на місці працювали державні служби. Згодом аеропорт оголосив про завершення евакуації та відновлення доступу до терміналу після перевірки.

Адміністрація аеропорту закликала пасажирів враховувати можливі затримки та перевіряти актуальну інформацію про рейси.

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