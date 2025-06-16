На Хмельниччині затримали 59-річну жінку, яка коригувала удари і виготовляла вибухівку

За даними прокуратури, завербована ФСБ жінка коригувала авіаудари РФ по регіону.

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На Хмельниччині 59-річну жінку підозроюють у державній зраді.

За даними прокуратури, у квітні представник ФСБ РФ завербував її через месенджер Telegram. За винагороду жінка погодилася проводити фото та відеофіксацію військових об’єктів на території міста.

Підозрювана активно в ключилася в «роботу». За день встигала відвідати декілька різних локацій та передати відео своєму куратору.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ. Для конспірації фігурантка приховано знімала військові об’єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них.

Також жінка отримала від куратора список необхідних складових для виготовлення вибухового пристрою та придбала їх. За інструкцією жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати.

Затримали жінку під час чергової відеозйомки поблизу одного із об’єктів ЗСУ.

Їй обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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