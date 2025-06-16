445 млн грн — українці отримали рекордний Національний кешбек за квітень

Міністерство економіки України повідомило, що Уряд виплатив українцям 445 млн гривень Національного кешбеку за квітень. Ця виплата — новий рекорд після 443 млн грн у березні.
Кошти отримали понад 3,4 млн учасників програми.
Від старту програми у вересні 2024 року українці отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку:
вересень — 37,2 млн грн
жовтень — 119,2 млн грн
листопад — 232 млн грн
грудень і січень — 714 млн грн
лютий — 384 млн грн
березень — 443 млн грн
квітень — 445 млн грн
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