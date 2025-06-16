445 млн грн — українці отримали рекордний Національний кешбек за квітень

Кошти отримали понад 3,4 млн учасників програми.

Фото: me.gov.ua

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Міністерство економіки України повідомило, що Уряд виплатив українцям 445 млн гривень Національного кешбеку за квітень. Ця виплата — новий рекорд після 443 млн грн у березні.

Кошти отримали понад 3,4 млн учасників програми.

Від старту програми у вересні 2024 року українці отримали понад 2,4 млрд грн кешбеку:

вересень — 37,2 млн грн

жовтень — 119,2 млн грн

листопад — 232 млн грн

грудень і січень — 714 млн грн

лютий — 384 млн грн

березень — 443 млн грн

квітень — 445 млн грн

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