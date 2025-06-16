445 млн грн — украинцы получили рекордный Национальный кешбэк за апрель

Деньги получили более 3,4 млн участников программы.

Фото: me.gov.ua

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Министерство экономики Украины сообщило, что Правительство выплатило украинцам 445 млн гривен Национального кешбэка за апрель. Эта выплата — новый рекорд после 443 млн грн в марте.

Деньги получили более 3,4 млн участников программы.

С момента запуска программы в сентябре 2024 года украинцы получили более 2,4 млрд грн кешбэка:

сентябрь — 37,2 млн грн

октябрь — 119,2 млн грн

ноябрь — 232 млн грн

декабрь и январь — 714 млн грн

февраль — 384 млн грн

март — 443 млн грн

апрель — 445 млн грн

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