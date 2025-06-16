В ГНС пояснили, какие выплаты связаны с оплатой труда, а какие — нет

Выплаты, не входящие в фонд оплаты труда, включают взносы предприятий на социальное страхование, пособие по временной нетрудоспособности, выплаты по беременности и родам и другие.

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Налоговая служба в Житомирской области разъясняет, что такое выплаты, связанные с оплатой труда.

Указывается, что согласно п. 3 разд. I Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утверждённого постановлением Правления Национального банка от 29.12.2017 №148, выплаты, связанные с оплатой труда — это выплаты, отнесённые к фонду оплаты труда, а также к другим выплатам, не входящим в этот фонд.

Согласно п. 3 Инструкции по статистике заработной платы, утверждённой приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 №5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27.01.2004 за №114/8713 с изменениями и дополнениями, к выплатам, не входящим в фонд оплаты труда, относятся:

взносы предприятий на общеобязательное государственное социальное страхование;

пособие по временной нетрудоспособности;

пособие по беременности и родам;

пособие при рождении ребёнка;

пособие по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста;

пособие на погребение;

оплата путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

пособие по частичной безработице.

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