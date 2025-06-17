В Киеве до конца года ограничат движение на путепроводе Бойчука

В Киеве частично ограничат движение по путепроводу на пересечении Бойчука и Саперно-Слободской.

Фото: kyivcity.gov.ua

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С 18 июня до 31 декабря 2025 года в Киеве частично ограничат движение транспорта по путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской, сообщили в КК «Киевавтодор».

В этот период КП «Киевавтодормост» будет проводить противоаварийные работы на объекте. Ограничения движения будут проходить в два этапа:

Первый этап: движение будет ограничено на половине второй и третьей полос с обеих сторон путепровода.

Второй этап: ограничения будут касаться половины второй и первой полос с обеих сторон.

Кроме того, ремонтные работы будут проводиться на пешеходных зонах путепровода.

В «Киевавтодоре» извинились за временные неудобства и призвали водителей и пешеходов учитывать ограничения при планировании маршрутов.

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