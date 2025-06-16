В Хмельницкой области разоблачили дельцов, которые за 13200 долларов обещали мужчине снятие с воинского учета

Двое местных жителей обещали провернуть незаконную махинацию в ТЦК и снять мужчину с воинского учета.

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В Хмельницкой области правоохранители разоблачили двух мужчин, которые за «вознаграждение» предлагали «решить вопрос» в территориальном центре комплектования. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

«Заговорщики якобы должны были воспользоваться своими связями с сотрудниками госучреждения и договориться о оформлении документов по снятию с воинского учета. В одном из случаев за влияние на работников ТЦК они попросили у мужчины 13 200 долларов», — заявили в полиции.

Правоохранители задокументировали незаконную деятельность дельцов и при физической поддержке бойцов полиции особого назначения задержали сообщников.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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