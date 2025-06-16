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На Хмельниччині викрили ділків, які за 13200 доларів обіцяли чоловіку зняття з військового обліку

20:38, 16 червня 2025
Двоє місцевих жителів обіцяли провернути незаконну махінацію у ТЦК і зняти чоловіка з військового обліку.
На Хмельниччині викрили ділків, які за 13200 доларів обіцяли чоловіку зняття з військового обліку
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В Хмельницькій області правоохоронці викрили двох чоловіків, які за «винагороду» пропонували «вирішити питання» у територіальному центрі комплектування. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«Змовники нібито мали скористатися своїми зв’язками із працівниками держустанови та домовитись про оформлення документів щодо зняття з військового обліку. В одному з випадків за вплив на працівників ТЦК попросили чоловіка надати їм 13 200 доларів», - заявили у поліції.

Правоохоронці задокументували незаконну діяльність ділків та за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення затримали спільників.

Наразі зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

 

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Національна поліція хабар ТЦК військовозобов'язаний військовий облік

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