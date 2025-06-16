Нотаріуси отримали доступ до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, для встановлення опіки над майном

Нотаріуси України отримали нові повноваження для роботи з Реєстром зниклих безвісти.

Фото: LexInform

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Нотаріальна палата України повідомила про нові можливості для нотаріусів у роботі з Єдиним реєстром осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідно до Інформаційного листа Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності, нотаріуси отримали два статуси: користувачів Реєстру та суб’єктів його наповнення. Про це йдеться в наказі МВС № 284 від 23 квітня 2025 року, який набрав чинності 13 червня 2025 року.

Як користувачі Реєстру, нотаріуси можуть подавати запити та отримувати інформацію про осіб, визнаних безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин, для встановлення опіки над їхнім майном, відповідно до статті 34 Закону України «Про нотаріат». Як суб’єкти наповнення, вони зобов’язані вносити до Реєстру дані про видачу або скасування свідоцтва про призначення опікуна над майном таких осіб протягом 24 годин після відповідної дії.

Після внесення інформації формується Звіт про внесення відомостей до Реєстру, який додається до нотаріальної справи. Підключення нотаріусів до системи відбуватиметься за заявницьким принципом. Міністерство юстиції України незабаром надасть детальні роз’яснення щодо порядку, форми та способу подання заявок.

Наразі функціонал Реєстру дозволяє внести лише одне свідоцтво про призначення опікуна. Технічна можливість внесення кількох свідоцтв перебуває в процесі доопрацювання.

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