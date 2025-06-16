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Нотариусы получили доступ к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, для установления опеки над имуществом

15:16, 16 июня 2025
Нотариусы Украины получили новые полномочия для работы с Реестром пропавших без вести.
Нотариусы получили доступ к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, для установления опеки над имуществом
Фото: LexInform
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Нотариальная палата Украины сообщила о новых возможностях для нотариусов в работе с Единым реестром лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Согласно Информационному письму Комиссии по аналитически-методическому обеспечению нотариальной деятельности, нотариусы получили два статуса: пользователей Реестра и субъектов его наполнения. Об этом говорится в приказе МВД № 284 от 23 апреля 2025 года, который вступил в силу 13 июня 2025 года.

Как пользователи Реестра, нотариусы могут подавать запросы и получать информацию о лицах, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах, для установления опеки над их имуществом, в соответствии со статьей 34 Закона Украины «О нотариате». Как субъекты наполнения, они обязаны вносить в Реестр данные о выдаче или отмене свидетельства о назначении опекуна над имуществом таких лиц в течение 24 часов после соответствующего действия.

После внесения информации формируется Отчет о внесении сведений в Реестр, который прилагается к нотариальному делу. Подключение нотариусов к системе будет происходить по заявительному принципу.

Сейчас функционал Реестра позволяет внести только одно свидетельство о назначении опекуна. Техническая возможность внесения нескольких свидетельств находится в процессе доработки.

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