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Пехота, штаб, БпЛА, медицина и транспорт – самые популярные направления военной службы через Резерв+

20:02, 16 июня 2025
Украинцы подали более 110 000 заявок на вакансии в Силах обороны через Резерв+.
Пехота, штаб, БпЛА, медицина и транспорт – самые популярные направления военной службы через Резерв+
Фото: mod.gov.ua
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Более 110 000 украинцев подали заявки на различные должности в Силах обороны Украины через приложение Резерв+, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Самыми популярными направлениями среди кандидатов являются:

  • пехота,
  • штабная работа,
  • операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА),
  • медицинская служба,
  • транспорт.

«Количество заявок на вакансии в Резерв+ выросло вдвое с февраля. Украинцы ищут и находят себе место службы, которое будет соответствовать их навыкам лучше всего. Тезис о «армии нужны все» не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия полезна и может увеличить способности войска», - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сервис рекрутинга в Резерв+ заработал в октябре 2024 года в сотрудничестве с платформой Lobby X. Сейчас он предлагает более 9 000 открытых вакансий в Силах обороны. Пользователи могут выбирать должности, соответствующие их интересам и квалификации, благодаря детальным описаниям, которые включают информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в медиа.

Приложение имеет удобный интерфейс с фильтрами для поиска вакансий по различным критериям. Пользователи могут сохранять интересные предложения, нажав «плюс», или отклонять неподходящие, выбрав «минус», что делает процесс выбора быстрым и эффективным.

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Минобороны Резерв+ военная служба

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