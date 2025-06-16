Пехота, штаб, БпЛА, медицина и транспорт – самые популярные направления военной службы через Резерв+

Украинцы подали более 110 000 заявок на вакансии в Силах обороны через Резерв+.

Фото: mod.gov.ua

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Более 110 000 украинцев подали заявки на различные должности в Силах обороны Украины через приложение Резерв+, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Самыми популярными направлениями среди кандидатов являются:

пехота,

штабная работа,

операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА),

медицинская служба,

транспорт.

«Количество заявок на вакансии в Резерв+ выросло вдвое с февраля. Украинцы ищут и находят себе место службы, которое будет соответствовать их навыкам лучше всего. Тезис о «армии нужны все» не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия полезна и может увеличить способности войска», - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сервис рекрутинга в Резерв+ заработал в октябре 2024 года в сотрудничестве с платформой Lobby X. Сейчас он предлагает более 9 000 открытых вакансий в Силах обороны. Пользователи могут выбирать должности, соответствующие их интересам и квалификации, благодаря детальным описаниям, которые включают информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в медиа.

Приложение имеет удобный интерфейс с фильтрами для поиска вакансий по различным критериям. Пользователи могут сохранять интересные предложения, нажав «плюс», или отклонять неподходящие, выбрав «минус», что делает процесс выбора быстрым и эффективным.

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