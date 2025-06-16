Піхота, штаб, БпЛА, медицина та транспорт – найпопулярніші напрями військової служби через Резерв+

Українці подали понад 110 000 заявок на вакансії в Силах оборони через Резерв+.

Фото: mod.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Понад 110 000 українців подали заявки на різні посади в Силах оборони України через застосунок Резерв+, повідомили в Міністерстві оборони України.

Найпопулярнішими напрямами серед кандидатів є:

піхота,

штабна робота,

оператори безпілотних літальних апаратів (БпЛА),

медична служба,

транспорт.

«Кількість заявок на вакансії в Резерв+ зросла вдвічі з лютого. Українці шукають і знаходять собі місце служби, яке відповідатиме їхнім навичкам найкраще. Теза про «війську потрібні всі» не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія корисна і може збільшити спроможності війська», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Сервіс рекрутингу в Резерв+ запрацював у жовтні 2024 року у співпраці з платформою Lobby X. Наразі він пропонує понад 9 000 відкритих вакансій у Силах оборони. Користувачі можуть обирати посади, що відповідають їхнім інтересам і кваліфікації, завдяки детальним описам, які включають інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки в медіа.

Застосунок має зручний інтерфейс із фільтрами для пошуку вакансій за різними критеріями. Користувачі можуть зберігати цікаві пропозиції, натиснувши «плюс», або відхиляти невідповідні, вибравши «мінус», що робить процес вибору швидким і ефективним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.