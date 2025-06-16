У Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень мовного Омбудсмена на час воєнного стану

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня на час воєнного стану.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13371 щодо захисту державної мови під час дії воєнного стану.

Законопроектом пропонується передбачити, що під час дії воєнного стану повноваження Уповноваженого із захисту державної мови не можуть бути припинені.

Нагадаємо, що з 8 липня 2020 року посаду Уповноваженого з питань захисту державної мови займає Тарас Кремінь.

Таким чином, строк його повноважень, який становить 5 років, спливає 8 липня 2025 року.

Наразі закон передбачає, що після закінчення цього строку повноваження Уповноваженого припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Кабміном. Особа може бути призначена на посаду Уповноваженого повторно. Однак особа не може обіймати посаду Уповноваженого втретє.

Законопроектом, ініціатором якого виступив нардеп Микола Княжицький, пропонується передбачити, що у разі закінчення строку повноважень Уповноваженого під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до призначення нового Уповноваженого, а подання кандидатур на посаду Уповноваженого здійснюється протягом 30 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану.

Відповідно до статті 10 закону про правовий режим воєнного стану пропонується додати позицію стосовно Уповноваженого з питань захисту державної мови.

Нагадаємо, наразі закон передбачає, що у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національного банку, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Рахункової палати, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Автор: Наталя Мамченко

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