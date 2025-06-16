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Ексдиректорка молодіжних клубів у Львові добилася поновлення на посаді — суд ухвалив виплатити їй зарплату за вимушений прогул

19:45, 16 червня 2025
Львівський апеляційний суд визнав незаконним звільнення через невідповідність займаній посаді — деталі справи.
Ексдиректорка молодіжних клубів у Львові добилася поновлення на посаді — суд ухвалив виплатити їй зарплату за вимушений прогул
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Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Управління спорту та молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради. на рішення Галицького районного суду м. Львова у справі за позовом громадянки про поновлення на роботі.

Обставини справи

Громадянка звернулась до суду з позовом до Управління молодіжної політики Департаменту розвитку Львівської міської ради про поновлення на роботі. Просила поновити її на посаді директора установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львівської міської територіальної громади та стягнути її середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Позов свій обгрунтувала тим, що наказом голови комісії з реорганізації Управління молодіжної політики Департаменту розвитку Львівської міської ради її було звільнено з посади директора установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львівської міської територіальної громади у зв'язку з виявленням невідповідності займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації відповідно до п.2 ст. 40 КЗпП України.

Наказ про звільнення вважає незаконним, оскільки на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП працівника можна звільнити лише після його письмової відмови від переведення на іншу роботу. Всупереч наведеним законодавчим вимогам, відповідач перед звільненням не пропонував їй переведення на іншу роботу, а вона не відмовлялася від такого переведення.

Також звертає увагу суду на те, що порушення, за які їй було оголошено догани, не були пов'язані з її недостатньою кваліфікацією; відповідачем не конкретизовано, які саме службові (посадові) обов'язки були неякісно виконанні нею на посаді директора УДЮМК Галицького району ЛМТГ та у чому проявилося їх неналежне виконання. Крім цього, позивачка проходила чергову атестацію у 2017 році і наказом Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради «Про результати атестації директорів УДЮМК м. Львова  іі було визнано такою, що відповідає займаній посаді.

На думку позивачки відповідачем не доведено належними та достатніми доказами факт її невідповідності займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, а також неможливость у зв'язку з цим продовжувати роботу.

Рішенням Галицького районного суду м. Львова позов задоволено. Визнано незаконним звільнення громадянки та пновлено її на посаді директора установи дитячо-юнацький та молодіжних клубів Галицького району Львівської міської територіальної громади.

Також стягнуто з Управління молодіжної політики Департаменту розвитку Львівської міської ради на користь громадянки середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Розгляд апеляційної скарги

Рішення суду оскаржило Управління спорту та молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради.

Апелянт зазначив, що відповідачем було надано достатньо доказів, які підтверджують недостатній рівень знань колишньої керівниці з питань, що охоплюють процеси керівництва установою. Також право самостійно визначати, чи відповідає працівник роботі, на яку його прийнято, та якого саме рівня знань та кваліфікації він вимагатиме від працівника належить лише роботодавцеві. При цьому, виявлення невідповідності займаній посаді виявляється не на стадії укладання трудового договору, а вже під час його дії.

Тому представник апелянта просив скасувати рішення Галицького районного суду м. Львова та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду постановила: апеляційну скаргу Управління спорту та молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради залишити без задоволення, а рішення Галицького районного суду м. Львова залишити без змін.

Таке своє рішення колегія суддів мотивувала тим, що доказів, які б свідчили про те, що позивачка внаслідок недостатньої кваліфікації не виконує і не може виконувати свої посадові обов'язки, немає.

Крім того, звільнення позивачки з посади Директора установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львівської міської територіальної громади проведено відповідачем без погодження з міським головою Львова, що суперечить Посадовій Інструкції Директора установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львівської міської територіальної громади, згідно якої директор призначається та звільняється з посади начальником управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради за погодженням міським головою Львова.

Також при звільненні позивачки роботодавцем не було запропоновано їй переведення на іншу роботу, чим порушено вимоги трудового законодавства.

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суд Львів судова практика

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