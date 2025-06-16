Экс-директор молодежных клубов во Львове добилась восстановления в должности — суд постановил выплатить ей зарплату за вынужденный прогул

Львовский апелляционный суд признал незаконным увольнение по несоответствию занимаемой должности — детали дела.

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Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу Управления спорта и молодежной политики департамента развития Львовского городского совета на решение Галицкого районного суда г. Львова по делу по иску гражданки о восстановлении на работе.

Обстоятельства дела

Гражданка обратилась в суд с иском к Управлению молодежной политики Департамента развития Львовского городского совета о восстановлении на работе. Просила восстановить её в должности директора учреждения детско-юношеских и молодежных клубов Галицкого района Львовской городской территориальной общины и взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденного прогула.

Свой иск она обосновала тем, что приказом председателя комиссии по реорганизации Управления молодежной политики Департамента развития Львовского городского совета она была уволена с должности директора учреждения детско-юношеских и молодежных клубов Галицкого района Львовской городской территориальной общины в связи с выявлением несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации согласно п. 2 ст. 40 КЗоТ Украины.

Приказ об увольнении она считает незаконным, поскольку на основании п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗоТ работника можно уволить только после его письменного отказа от перевода на другую работу. Вопреки указанным требованиям законодательства, ответчик перед увольнением не предлагал ей перевод на другую работу, а она не отказывалась от такого перевода.

Также она обращает внимание суда на то, что нарушения, за которые ей были объявлены выговоры, не были связаны с её недостаточной квалификацией; ответчиком не было конкретизировано, какие именно служебные (должностные) обязанности были некачественно выполнены ею на должности директора УДЮМК Галицкого района ЛГТГ и в чём проявилось их ненадлежащее выполнение. Кроме того, истица проходила очередную аттестацию в 2017 году и приказом Управления молодежи и спорта Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета «О результатах аттестации директоров УДЮМК г. Львова» была признана соответствующей занимаемой должности.

По мнению истицы, ответчиком не доказан надлежащими и достаточными доказательствами факт её несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, а также невозможность в связи с этим продолжать работу.

Решением Галицкого районного суда г. Львова иск был удовлетворён. Признано незаконным увольнение гражданки и восстановлено её в должности директора учреждения детско-юношеских и молодежных клубов Галицкого района Львовской городской территориальной общины.

Также взыскано с Управления молодежной политики Департамента развития Львовского городского совета в пользу гражданки средний заработок за время вынужденного прогула.

Рассмотрение апелляционной жалобы

Решение суда было обжаловано Управлением спорта и молодежной политики департамента развития Львовского городского совета.

Апеллянт указал, что ответчиком было представлено достаточно доказательств, подтверждающих недостаточный уровень знаний бывшей руководительницы по вопросам, охватывающим процессы управления учреждением. Также право самостоятельно определять, соответствует ли работник работе, на которую его приняли, и какого уровня знаний и квалификации он требует от работника, принадлежит исключительно работодателю. При этом, выявление несоответствия занимаемой должности происходит не на стадии заключения трудового договора, а уже в процессе его действия.

Поэтому представитель апеллянта просил отменить решение Галицкого районного суда г. Львова и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении иска.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Львовского апелляционного суда постановила: апелляционную жалобу Управления спорта и молодежной политики департамента развития Львовского городского совета оставить без удовлетворения, а решение Галицкого районного суда г. Львова — без изменений.

Такое решение коллегия судей мотивировала тем, что отсутствуют доказательства того, что истица вследствие недостаточной квалификации не исполняет и не может исполнять свои должностные обязанности.

Кроме того, увольнение истицы с должности директора учреждения детско-юношеских и молодежных клубов Галицкого района Львовской городской территориальной общины было проведено ответчиком без согласования с мэром Львова, что противоречит Должностной инструкции директора учреждения детско-юношеских и молодежных клубов Галицкого района Львовской городской территориальной общины, согласно которой директор назначается и освобождается от должности начальником управления молодежной политики департамента развития Львовского городского совета по согласованию с мэром Львова.

Также при увольнении истицы работодателем ей не было предложено перевод на другую работу, чем нарушены требования трудового законодательства.

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