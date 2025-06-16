Адвокату и мужчине, которого он представлял, сообщено о подозрении в попытке подкупа судьи

В Киеве адвокат и его клиент подозреваются в попытке подкупа судьи с целью закрытия дела о вождении в нетрезвом состоянии.

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Адвокату и гражданину, которого он представлял, сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды судье. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По поручению заместителя Генерального прокурора — руководителя САП, прокурор вручил подозрение адвокату. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Отдельно о подозрении сообщено и гражданину, в интересах которого действовал адвокат. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Как установили детективы НАБУ в рамках досудебного расследования, подозреваемые договорились о закрытии административного дела, которое находилось на рассмотрении суда. Речь шла о правонарушении, предусмотренном ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортом в состоянии опьянения). Адвокат, используя свой статус и знакомство с судьей, якобы согласовал этот вопрос за взятку.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

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