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Россия модернизирует ядерные базы вблизи Европы – одна из них в 270 км от Швеции

19:33, 16 июня 2025
Россия обновила по меньшей мере 5 ядерных баз у границ Швеции.
Россия модернизирует ядерные базы вблизи Европы – одна из них в 270 км от Швеции
Фото: Mind.ua
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Россия активно обновляет свои базы ядерного оружия недалеко от европейских границ, в частности в Калининграде, расположенном всего в 270 километрах от Швеции. Такие действия Москвы могут быть направлены на запугивание европейских стран, сообщает шведское издание SVT.

По данным спутниковых снимков компании Planet Labs, полученных в мае 2025 года, Россия за последние годы модернизировала по меньшей мере пять баз ядерного оружия вблизи Швеции. «Мы это знаем и давно за этим следим. Это касается как российских инвестиций в ядерный оружейный потенциал, так и разработки новой доктрины», - прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Детали модернизации баз:

- Осиповичи (Беларусь): Советское хранилище ядерного оружия обновлено, добавлено тройное ограждение, новую железнодорожную платформу для транспортировки и системы противовоздушной обороны, сообщают эксперты американской организации FAS.

- Калининград: База получила новые здания, тройное ограждение и улучшенные коммуникационные системы. По данным Польши, здесь хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия, что представляет угрозу из-за близости к Швеции.

- Новая Земля: Возведены многочисленные новые сооружения. Эксперты считают эту базу ключевой для испытаний ядерного оружия в России.

- Кольский полуостров: Построено около 50 бункеров для баллистических ракет подводных лодок и специальный причал для их загрузки.

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россия Европа Швеция ядерное оружие

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