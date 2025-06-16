Россия модернизирует ядерные базы вблизи Европы – одна из них в 270 км от Швеции

Россия обновила по меньшей мере 5 ядерных баз у границ Швеции.

Фото: Mind.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия активно обновляет свои базы ядерного оружия недалеко от европейских границ, в частности в Калининграде, расположенном всего в 270 километрах от Швеции. Такие действия Москвы могут быть направлены на запугивание европейских стран, сообщает шведское издание SVT.

По данным спутниковых снимков компании Planet Labs, полученных в мае 2025 года, Россия за последние годы модернизировала по меньшей мере пять баз ядерного оружия вблизи Швеции. «Мы это знаем и давно за этим следим. Это касается как российских инвестиций в ядерный оружейный потенциал, так и разработки новой доктрины», - прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Детали модернизации баз:

- Осиповичи (Беларусь): Советское хранилище ядерного оружия обновлено, добавлено тройное ограждение, новую железнодорожную платформу для транспортировки и системы противовоздушной обороны, сообщают эксперты американской организации FAS.

- Калининград: База получила новые здания, тройное ограждение и улучшенные коммуникационные системы. По данным Польши, здесь хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия, что представляет угрозу из-за близости к Швеции.

- Новая Земля: Возведены многочисленные новые сооружения. Эксперты считают эту базу ключевой для испытаний ядерного оружия в России.

- Кольский полуостров: Построено около 50 бункеров для баллистических ракет подводных лодок и специальный причал для их загрузки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.