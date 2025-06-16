Турция повышает тарифы за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция с июля увеличивает плату за проливы на 15%.

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С 1 июля Турция увеличит плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу, сообщает Укринформ.

По словам министра, стоимость «золотого франка», который используется для расчета сборов за транзит судов без остановки, вырастет на 15% - до 5,83 доллара США. «Эта ставка пересматривается ежегодно, тогда как до 2022 года она оставалась неизменной на уровне 0,8 доллара в течение 39 лет», - отметил Уралоглу. Кроме того, вырастут тарифы на сопутствующие услуги, в частности спасение, эвакуацию, работу маяков и медицинское обслуживание.

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, Турция имеет право взимать плату за проход через проливы, соединяющие Черное и Средиземное моря, а также за предоставление дополнительных услуг. Изменение тарифов может повлиять на международные торговые маршруты, проходящие через эти стратегически важные водные пути.

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