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Туреччина підвищує тарифи за прохід через Босфор і Дарданелли

21:28, 16 червня 2025
Туреччина з липня збільшує плату за протоки на 15%.
Туреччина підвищує тарифи за прохід через Босфор і Дарданелли
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З 1 липня Туреччина збільшить плату за прохід суден через протоки Босфор і Дарданелли. Про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулькадір Уралоглу, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра, вартість «золотого франка», який використовується для розрахунку зборів за транзит суден без зупинки, зросте на 15% — до 5,83 долара США. «Ця ставка переглядається щорічно, тоді як до 2022 року вона залишалася незмінною на рівні 0,8 долара протягом 39 років», — зазначив Уралоглу. Крім того, зростуть тарифи на супутні послуги, зокрема порятунок, евакуацію, роботу маяків і медичне обслуговування.

Відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, Туреччина має право стягувати плату за прохід через протоки, що з’єднують Чорне та Середземне моря, а також за надання додаткових послуг. Зміна тарифів може вплинути на міжнародні торговельні маршрути, що проходять через ці стратегічно важливі водні шляхи.

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