У Києві обмежать рух на розв’язці Червоної Калини та Сержа Лифаря

17 червня частково обмежуватимуть рух транспорту на транспортній розвʼязці проспекту Червоної Калини та вулиці Сержа Лифаря.

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У вівторок, 17 червня, у Києві частково обмежать рух транспорту на транспортній розв’язці проспекту Червоної Калини та вулиці Сержа Лифаря. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Як зазначається, працівники КП ШЕУ Деснянського району укладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов із 8:00 до 21:00.

У «Київавтодорі» закликали водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок.

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