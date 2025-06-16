В Киеве ограничат движение на развязке Красной Калины и Сержа Лифаря

17 июня будут частично ограничивать движение транспорта на транспортной развязке по проспекту Червоной Калины и улицы Сержа Лифаря.

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Во вторник, 17 июня, в Киеве частично ограничат движение транспорта на транспортной развязке проспекта Красной Калины и улицы Сержа Лифаря. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Как отмечается, сотрудники КП ШЕУ Деснянского района будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях с 8:00 до 21:00.

В «Киевавтодоре» призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездок.

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