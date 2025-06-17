Украина в июне испытает магнитные бури – прогноз солнечной активности

17 и 25 июня Украину накроют магнитные штормы.

Фото: ТСН

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В июне 2025 года Украину ожидают магнитные бури из-за повышенной солнечной активности, вызванной корональными выбросами массы (CME) и деятельностью солнечных пятен в регионе AR4100, сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

По предварительным прогнозам, геомагнитные возмущения состоятся:

- 16-18 июня;

- 25-26 июня.

Самые сильные бури уровня G3 (индекс Kp = 7) ожидаются 2 и 25 июня. С 16 июня зафиксирован высокий уровень радиопотока (до 150 единиц) и умеренная геомагнитная активность (Kp до 5). К концу месяца солнечное излучение снизится до 115 единиц, а геомагнитная ситуация стабилизируется (Kp = 2-3).

По классификации NOAA, магнитные бури подразделяются на:

- G1 (слабая, Kp = 5);

- G2 (умеренная, Kp = 6);

- G3 (сильная, Kp = 7);

- G4 (очень сильная, Kp = 8);

- G5 (экстремальная, Kp = 9).

Бури уровня G3 могут вызвать:

- перебои в работе энергосетей;

- сбои в спутниковой навигации;

- нарушение коротковолновой радиосвязи;

- ложные срабатывания защитных систем.

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