Украина в июне испытает магнитные бури – прогноз солнечной активности

В июне 2025 года Украину ожидают магнитные бури из-за повышенной солнечной активности, вызванной корональными выбросами массы (CME) и деятельностью солнечных пятен в регионе AR4100, сообщает Центр прогнозирования космической погоды.
По предварительным прогнозам, геомагнитные возмущения состоятся:
- 16-18 июня;
- 25-26 июня.
Самые сильные бури уровня G3 (индекс Kp = 7) ожидаются 2 и 25 июня. С 16 июня зафиксирован высокий уровень радиопотока (до 150 единиц) и умеренная геомагнитная активность (Kp до 5). К концу месяца солнечное излучение снизится до 115 единиц, а геомагнитная ситуация стабилизируется (Kp = 2-3).
По классификации NOAA, магнитные бури подразделяются на:
- G1 (слабая, Kp = 5);
- G2 (умеренная, Kp = 6);
- G3 (сильная, Kp = 7);
- G4 (очень сильная, Kp = 8);
- G5 (экстремальная, Kp = 9).
Бури уровня G3 могут вызвать:
- перебои в работе энергосетей;
- сбои в спутниковой навигации;
- нарушение коротковолновой радиосвязи;
- ложные срабатывания защитных систем.
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