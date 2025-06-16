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На Черниговщине мужчина с пистолетом и гранатой угрожал полицейским убийством

18:38, 16 июня 2025
Во время следственного действия 45-летний житель Черниговщины вышел к правоохранителям с оружием в руках и начал угрожать расправой.
На Черниговщине мужчина с пистолетом и гранатой угрожал полицейским убийством
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В Черниговской области задержали 45-летнего мужчину, вооруженного гранатой и пистолетом, который угрожал убийством участникам следственного действия. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что инцидент произошел вечером 13 июня в одном из сел Михайло-Коцюбинской общины Черниговского района.

Так, при выполнении поручения следователя в рамках уголовного производства по факту преступления в сфере незаконного оборота оружия, полицейские обнаружили 45-летнего местного жителя, который начал угрожать им убийством, держа в руках гранату и пистолет.

«Оценив реальность опасности и применив к правонарушителю в рамках действующего законодательства полицейские меры принуждения, правоохранители задержали злоумышленника. Во время неотложного обыска в его доме полицейские обнаружили и изъяли пистолет и гранату РГД-5 с запалом к ней», — сообщили в полиции.

Злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту угрозы полицейским следственным отделом Черниговского районного управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

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