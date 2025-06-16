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На Чернігівщині чоловік з пістолетом та гранатою погрожував поліцейським вбивством

18:38, 16 червня 2025
Під час слідчої дії 45-річний мешканець Чернігівщини вийшов до правоохоронців зі зброєю в руках і почав погрожувати розправою.
На Чернігівщині чоловік з пістолетом та гранатою погрожував поліцейським вбивством
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На Чернігівщині затримали 45-річного чоловіка, озброєного гранатою та пістолетом, який погрожував вбивством учасникам слідчої дії. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що інцидент трапився надвечір 13 червня в одному з сіл Михайло-Коцюбинської громади Чернігівського району.

Так, під час виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження за фактом злочину у сфері незаконного обігу зброї, поліцейські виявили 45-річного місцевого мешканця, який почав погрожувати їм вбивством, тримаючи в руках гранату та пістолет.

«Оцінивши реальність небезпеки та застосувавши відносно правопорушника в рамках чинного законодавства поліцейські заходи примусу, правоохоронці зловмисника затримали. Під час проведення в його помешканні невідкладного обшуку поліцейські виявили та вилучили пістолет і гранату РГД-5 із запал до неї», — зазначили правоохоронці.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом погрози поліцейським слідчим відділом Чернігівського райуправління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

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