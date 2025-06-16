На Чернігівщині чоловік з пістолетом та гранатою погрожував поліцейським вбивством

Під час слідчої дії 45-річний мешканець Чернігівщини вийшов до правоохоронців зі зброєю в руках і почав погрожувати розправою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чернігівщині затримали 45-річного чоловіка, озброєного гранатою та пістолетом, який погрожував вбивством учасникам слідчої дії. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що інцидент трапився надвечір 13 червня в одному з сіл Михайло-Коцюбинської громади Чернігівського району.

Так, під час виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження за фактом злочину у сфері незаконного обігу зброї, поліцейські виявили 45-річного місцевого мешканця, який почав погрожувати їм вбивством, тримаючи в руках гранату та пістолет.

«Оцінивши реальність небезпеки та застосувавши відносно правопорушника в рамках чинного законодавства поліцейські заходи примусу, правоохоронці зловмисника затримали. Під час проведення в його помешканні невідкладного обшуку поліцейські виявили та вилучили пістолет і гранату РГД-5 із запал до неї», — зазначили правоохоронці.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом погрози поліцейським слідчим відділом Чернігівського райуправління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.