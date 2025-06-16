Кома після важкої черепно-мозкової травми: Волинський ТЦК каже, що не має відношення до травмування чоловіка

У ТЦК заявили, що фізичні чи спеціальні засоби впливу до чоловіка не застосовувалися.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Львівській області під час перевезення мобілізованих до полігону один із них вистрибнув із кузова вантажівки. Правоохоронці встановлюють обставини травмування чоловіка.

Мама постраждалого зазначила, що її син потрапив у реанімацію.

«10 червня в Луцьку його затримали представники ТЦК просто на вулиці. Без поліції та перевірки документів. Йому залили газ в очі та доставили в обласне ТЦК у Луцьку. Після цього через добу, без ВЛК, його вивезли на полігон у Львівській області.

12 червня він перестав виходити на зв’язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні Св. Пантелеймона у Львові. Коли я приїхала, дізналася, що він уже на операційному столі у критичному стані.

Діагнози: відкрита черепно-мозкова травма, субдуральна та епідуральні гематоми, численні крововиливи

Вже проведено дві операції. Кримінальне провадження відкрито. Стан - дуже важкий», - заявила вона.

Пізніше мати хлопця уточнила, що він у медичній комі після черепно-мозкової травми та двох операцій. «Мій синочок Макс у медичній комі після важкої черепно-мозкової травми та двох операцій. Стан критичний. Додатково — менінгіт», — зазначила жінка.

Згодом Волинський обласний ТЦК заявив, що не має відношення до травмування чоловіка.

«11 червня 2025 року, після встановлення належності громадянина до військового обліку, його було направлено на проходження військово-лікарської комісії. Під час медичного огляду Музичка М.О. відмовився ознайомлюватися з висновками та отримувати відповідні документи. У зв’язку з цим медичними працівниками складено акт (Форма №13) і оформлено супровідну документацію (Форма №4).

Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформація про використання газового балончика є недостовірною», - заявили у ТЦК.

Також там підкреслили, що дії військовослужбовців групи оповіщення та медичних працівників відбувалися відповідно до вимог чинного законодавства. Після завершення необхідних процедур Музичка М.О. був направлений та зарахований до навчального центру для проходження базової підготовки згідно з порядком, визначеним чинним законодавством України.

У ТЦК додали, що за фактом події, що мала місце в подальшому слідчим Яворівського РВП ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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