Суди обмежують водіїв у праві керування авто на вимогу ТЦК, коли місце перебування військовозобов’язаного невідомо

Поліція не змогла доставити чоловіка, а повістка і вимога ТЦК повернулися у зв’язку з відсутністю за місцем проживання – суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування.

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Минуло більше року з моменту прийняття закону 3633-IX про посилення мобілізації, яким була введена новела до Кодексу адміністративного судочинства – тимчасове обмеження за рішенням суду у праві керування автомобілем військовозобов’язаних, які порушили законодавство про військовий облік та мобілізацію і не виконали вимогу ТЦК.

Як свідчить Реєстр судових рішень, останнім часом в судах побільшало справ з такими вимогами ТЦК.

Разом з тим, не досить зрозумілим залишається механізм виконання такого рішення.

Як писала «Судово-юридична газета», восени 2024 року на виконання цієї норми закону МВС та Мінюст спільним наказом 710/3016/5 внесли зміни до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів.

Так, вмотивована постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві керування, постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду про тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації надсилається до Єдиної інформаційної системи МВС (ЄІС) в електронному вигляді з використанням КЕП державного виконавця, який виніс відповідну постанову, через АСВП (Автоматизовану систему виконавчих проваджень).

Тимчасове обмеження припиняється на підставі постанови державного виконавця у разі закінчення виконавчого провадження на підставі п. 21 ч. 1 статті 39 Закону, а саме виконання або відкликання вимоги ТЦК відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», скасування рішення суду про тимчасове обмеження громадянина України у праві керування, якщо виконавче провадження розпочато за таким рішенням.

Якщо особа після застосування щодо неї обмеження у праві керування авто буде керувати авто, то вона вчинятиме адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами). За це порушення передбачено стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.

Повторне порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Щоб спростити процедуру покарання, як писала «Судово-юридична газета», нещодавно Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури вирішив рекомендувати передбачити, що у військовозобов’язаних чоловіків, стосовно яких за позовом ТЦК суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування авто, зможуть вилучати посвідчення водія.

Тобто, ще одне рішення про притягнення особи до відповідальності за статтею 126 КУпАП буде непотрібне.

Відповідну норму містить оновлена редакція законопроекту Кабміну 8082 про зміни до Закону «Про дорожній рух», які передбачають новий порядок припинення права на керування авто.

Наразі суди вже застосовуються до військовозобов’язаних відповідальність у виді тимчасового обмеження.

До прикладу, 15 квітня 2025 року Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області у справі 285/660/25 розглянув таку справу за позовом ТЦК.

ТЦК зазначає, що військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку у ТЦК та був зобов`язаний уточнити свої облікові дані протягом 60 днів, проте такого обов`язку не виконав. Здійснити адміністративне затримання та доставити його до ТЦК через органи поліції неможливо, оскільки невідоме його місце перебування. На вимогу про виклик до ТЦК відповідач не з`явився, що в силу закону є підставою для його тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами.

Повістка, якою чоловік викликався до ТЦК для уточнення даних, була повернута у зв`язку з відсутністю адресата, що відповідно до п. 41 Порядку проведення призову є належним оповіщенням про виклик.

Зі змісту наданих суду матеріалів встановлено, що у зв`язку з невиконанням військовозобов`язаним обов`язку оновити облікові дані, до Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області скеровано звернення про доставлення відповідача до РТЦК для складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. ст. 210, 210-1 КУпАП. Доставити його виявилось неможливим, у зв`язку з відсутністю за зареєстрованим місцем проживання.

Згодом ТЦК було складено вимогу, якою відповідача викликано до ТЦК та повідомлено, що наслідком невиконання такої вимоги буде звернення РТЦК на підставі ст. 283 КАСУ до суду з позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом. Вказана вимога була повернута з відміткою про відсутність адресата.

Відповідно, вимога вважається врученою (днем вручення вимоги є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси).

Поліція повідомила, що відповідач має посвідчення водія від 8.07.2003.

Отже, враховуючи, що здійснити адміністративне затримання та доставити відповідача до ТЦК не виявилось можливим, а направлена на його ім`я за зареєстрованим місцем його проживання вимога повернута, для уточнення облікових даних відповідач не з`явився, суд прийшов до переконання щодо наявності правових підстав для застосування тимчасового обмеження відповідачу в праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий навесні 2024 року закон про посилення мобілізації увів до Кодексу адміністративного судочинства новелу – розгляд судами позовів ТЦК про тимчасове обмеження у праві керування авто осіб, які не виконують закон про мобілізацію і вимогу ТЦК. При цьому спочатку ТЦК має довести неможливість доставлення поліцією до ТЦК особи, яка ухиляється.

Також «Судово-юридична газета» публікувала зразок, як виглядає така вимога ТЦК, і пояснювала, що її не слід плутати із повісткою.

Автор: Наталя Мамченко

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