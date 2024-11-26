МВС і Мінюст затвердили зміни задля виконання рішень судів про обмеження порушників військового обліку у праві керування авто

Встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами – МВС і Мінюст внесли зміни до порядку взаємодії задля виконання рішень судів щодо ухилянтів.

Особу, яка ухиляється від військового обов’язку і порушує закон про мобілізацію, можуть не лише оштрафувати і арештувати її майно у разі несплати штрафів, засудити за кримінальним законодавством, але й обмежити у праві керування авто.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законом про посилення мобілізації, який набув сили у травні 2024 року, передбачена новела у вигляді накладення на осіб, що ухиляються від військового обов’язку, тимчасового обмеження у праві керування автомобілем. Відповідні зміни були внесені до Кодексу адміністративного судочинства (КАСУ). Раніше «Судово-юридична газета» вже описувала, як суди будуть розглядати справи за позовами ТЦК.

Після того, як суд задовольняє позов ТЦК і рішення набуває сили, постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду про тимчасове обмеження громадянина у праві керування транспортним засобом не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення надсилається органам Національної поліції для застосування до особи тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

На виконання цієї норми закону МВС та Мінюст спільним наказом 710/3016/5, який зареєстровано в Мінюсті 7 листопада, внесли зміни до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. Зміни спрямовані на виконання закону про посилення мобілізації 3633-IX щодо виконання рішень судів про тимчасове обмеження порушників законодавства про військовий облік та мобілізацію у праві керувати авто.

Так, цим наказом внесені зміни до порядку взаємодії, відповідно до яких вмотивована постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві керування транспортними засобами, постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду про тимчасове обмеження громадянина України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації надсилається до Єдиної інформаційної системи МВС (ЄІС) в електронному вигляді з використанням КЕП державного виконавця, який виніс відповідну постанову, через АСВП (Автоматизовану систему виконавчих проваджень).

Тимчасове обмеження припиняється на підставі постанови державного виконавця у разі закінчення виконавчого провадження на підставі п. 21 ч. 1 статті 39 Закону, а саме виконання або відкликання вимоги ТЦК відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», скасування рішення суду про тимчасове обмеження громадянина України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, якщо виконавче провадження розпочато за таким рішенням.

Зазначимо, що якщо особа після застосування щодо неї обмеження у праві керування авто буде керувати авто, то вона вчинятиме адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами). За це порушення передбачено стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.

Повторне порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

ДП «Національні інформаційні системи» разом з Департаментом ДВС Мінюсту, Департаментом інформатизації МВС, ГЦС МВС та Національною поліцією в 3-місячний строк доручено забезпечити підготовку та затвердження змін до протоколів обміну інформацією.

Раніше, 22 жовтня, Кабмін постановою №1217 вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, якими запровадив електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС. Як писала «Судово-юридична газета», судячи із змісту змін, йдеться про спрощення для ТЦК доведення в суді факту неможливості доставити особу, щоб застосувати до неї окремий захід – тимчасове обмеження у праві керування автомобілем.

Автор: Наталя Мамченко

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