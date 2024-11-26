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Конкурс до апеляційних судів – IQ-тестування відбудеться після скасування вимоги про необхідність подолання бар’єру у 75% балів

07:50, 26 листопада 2024
Однак для конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС вимога у 75% балів залишається чинною.
Конкурс до апеляційних судів – IQ-тестування відбудеться після скасування вимоги про необхідність подолання бар’єру у 75% балів
Джерело фото: ВККС
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили, коли кандидатам на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів очікувати тестування на когнітивні здібності (IQ-тест).

Як зазначив у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, наразі Вища кваліфікаційна комісія суддів очікує підписання Президентом закону 11425-д, який передбачає скасування для учасників конкурсу на посади суддів апеляційних судів вимоги набирати щонайменше 75% балів за етап тестування на когнітивні здібності.  

Як тільки вказаний закон набере чинності, то ВККС визначить новий графік тестування претендентів на посади суддів апеляційних судів, а також визначить новий прохідний бал за етап IQ-тестування.

При цьому складність завдань для етапу тестування на когнітивні здібності залишиться на тому ж самому рівні, як це й передбачалося спочатку.

Крім того, як повідомив Сергій Чумак, необхідність набирати щонайменше 75% балів за етап тестування на когнітивні здібності залишиться чинною для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Нагадаємо, що 20 листопада 2024 року Верховна Рада прийняла у другому читанні як закон законопроект 11425-д. Після підписання закону Президентом, ВККС зможе самостійно встановлювати прохідний бал за етап тестування на когнітивні здібності.

Зазначимо, що 4-5 листопада кандидати на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів намагалися скласти IQ-тест, однак через технічні проблеми, що виникли під час процедури тестування, отримані ними результати тестування були анульовані.

Крім того, було тимчасово відкладене і тестування для кандидатів на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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