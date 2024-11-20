Ніяких змін у тестових завданнях для IQ-тесту не буде – ВККС

Тести залишаться того ж рівня складності, однак прохідний бал може суттєво знизитися.

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що складність тестових завдань на когнітивні здібності, які будуть складати кандидати на посади суддів апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду, залишиться на тому самому рівні складності, як це і було визначено під час підготовки етапу тестування на виявлення рівня IQ.

Про це повідомив у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, коментуючи прийняття парламентом у другому читанні законопроекту 11425-д, яким скасовується вимога до учасників конкурсів на посади суддів набирати щонайменше 75% балів за етап тестування на когнітивні здібності.

Сергій Чумак також зазначив, що «тест буде таким же, як і був, ніяких змін до тестових завдань не планується».

Нагадаємо, що 20 листопада 2024 року Верховна Рада прийняла у другому читанні як закон законопроект 11425-д. Після підписання закону Президентом, ВККС зможе самостійно встановлювати прохідний бал за етап тестування на когнітивні здібності.

Зазначимо, що 4-5 листопада кандидати на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів намагалися скласти IQ-тест, однак через технічні проблеми, що виникли під час процедури тестування, отримані ними результати тестування були анульовані.

Крім того, було тимчасово відкладене і тестування для кандидатів на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», у кандидатів, які все ж спробували скласти тестування на когнітивні здібності, виникли претензії до якості тестів – на їх думку вони виявилися значно складнішими, ніж було анонсовано.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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