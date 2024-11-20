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Никаких изменений в тестовых заданиях для IQ-теста не будет – ВККС

15:01, 20 ноября 2024
Тесты останутся того же уровня сложности, однако проходной балл может существенно снизиться.
Никаких изменений в тестовых заданиях для IQ-теста не будет – ВККС
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В Высший квалификационной комиссии судей сообщили, что сложность тестовых заданий на когнитивные способности, которые будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов и Высшего антикоррупционного суда, останется на том же уровне сложности, как это и было определено при подготовке этапа тестирования на выявление уровня IQ.

Об этом сообщил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, комментируя принятие парламентом во втором чтении законопроекта 11425-д, которым отменяется требование к участникам конкурсов на должности судей набирать не менее 75% баллов за этап тестирования на когнитивные способности.

Сергей Чумак также отметил, что "тест будет таким же, как и был, никаких изменений в тестовые задания не планируется".

Напомним, что 20 ноября 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении как закон законопроект 11425-д. После подписания закона Президентом, ВККС сможет самостоятельно устанавливать проходной балл за этап тестирования на когнитивные способности.

Отметим, что 4-5 ноября кандидаты на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов пытались сдать IQ-тест, однако из-за технических проблем, возникших во время процедуры тестирования, полученные ими результаты тестирования были аннулированы.

Кроме того, было временно отменено и тестирование для кандидатов на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Также, как сообщала «Судебно-юридическая газета», у кандидатов, которые все же попытались сдать тестирование на когнитивные способности, возникли претензии к качеству тестов – по их мнению, они оказались значительно сложнее, чем было анонсировано.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВККС

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