Лише 22 кандидати на посади суддів апеляційних судів з 124 змогли б скласти IQ – тест

Результати тестування на когнітивні здібності скасовано, але ВККС є над чим замислитися.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 листопада 2024 року скасувала результати тестування на когнітивні здібності (IQ – тест), яке 4 та 5 листопада складали дві групи кандидатів на посади суддів апеляційних судів цивільної спеціалізації.

За даними «Судово-юридичної газети», окрім технічних проблем, які були виявлені під час тестування і які негативно вплинули на загальні результати тестування, є ще одна проблема, яка варта уваги ВККС.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», 4 листопада прохідний бал набрали лише 12 кандидатів з 62.

А 5 листопада з 62 кандидатів прохідний бал набрали лише 10 кандидатів.

Таким чином, з 124 кандидатів, допущених до складення тестування у складі двох груп, успішно склали тест лише 22 кандидата (17,7% від загальної кількості).

Нагадаємо, що мінімальний бал, якій необхідно набрати претендентам на посади суддів апеляційних судів за етап тестування на когнітивні здібності складає 108,75 бали (75%) зі 145 максимальних балів.

Цікаво, що кандидати, які 4-5 листопада намагалися скласти IQ – тест, вже публічно повідомили, що тестові завдання виявилися значно складнішими, ніж вони розраховували побачити і до яких вони готувалися, орієнтуючись на заздалегідь оприлюднені ВККС зразки тестових завдань.

Зазначимо, що Верховна Рада 29 жовтня у першому читанні прийняла законопроект 11425-д, який, зокрема, передбачає скасування обов’язкової вимоги для кандидатів на посади суддів набирати за етап тестування на когнітивні здібності не менше ніж 75% від максимально можливого бала. Право встановлювати прохідний бал за вказане тестування запропоновано надати ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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