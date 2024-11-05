«Непереборні технічні проблеми»: призначені до 11 листопада IQ-тести для конкурсантів в апеляційній суди скасовані

Тестування когнітивних здібностей для кандидатів в апеляційні суди, призначене з 5 по 11 листопада, не відбудеться.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», тестування на IQ (когнітивні здібності) у межах конкурсу на 550 вакантних посад судів апеляційних судів 5 листопада 2024 року зазнало краху.

До цього, 4 листопада, IQ-тестування не відбулося для чотирьох груп кандидатів на посади суддів апеляційних судів цивільної спеціалізації через некоректну роботу комп’ютерної програми тестування – програма «зависала» та надто повільно оновлювалася.

Компанія розробник тестів – Psymetrics, та власне сама ВККС, сподівалися, що 4 та 5 листопада адекватну роботу програми вдасться налагодити. Однак, дива не сталося. При цьому представники компанії Psymetrics спробували запевнити кандидатів, що все відбувається «як треба».

Врятувати ситуацію спробували голова ВККС Андрій Пасічник та секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, які прибули у приміщення, де відбувалося тестування.

«Psymetrics вчора намагався вирішити проблеми з програмою. Сьогодні вранці перевірка системи проводилася двічі. Все працювало. Ми вирішили, що проблема подолана. На жаль, проблема залишилися. Причини, чому виникають проблеми з тестуванням, наразі незрозумілі. Psymetrics теж не може з’ясувати, чому так відбувається. Швидко вирішити проблему неможливо. Psymetrics сьогодні надіслав листа до Комісії, в якому попросив перенести або відкласти проведення процедури до з’ясування всіх подробиць та вирішення технічних проблем. Також Psymetrics принесли вибачення. Думаю, зрозуміло, хто має нести репутаційну відповідальність за ту ситуацію, що виникла», - розповів Андрій Пасічник.

Наразі у ВККС повідомили, що тестування на IQ для конкурсантів в апеляційні суди поки скасоване.

Як зазначили у ВККС, згідно заяви ТОВ «Сайметрікс-Україна» від 5 листопада, «в роботі програмного забезпечення, що використовується для проведення тестування когнітивних здібностей, виникли непереборні технічні проблеми».

Тому ТОВ «Сайметрікс-Україна» звернулось з проханням про перенесення (відкладення) відповідного етапу конкурсу.

Отже, як зазначили у Комісії, тестування когнітивних здібностей, призначене з 5.11.2024 по 11.11.2024, не відбудеться.

«Раніше затверджений графік проведення етапів конкурсу буде змінено. Кандидатів про новий графік буде повідомлено завчасно.

Інформацію щодо тестування когнітивних здібностей учасниками конкурсу до ВАКС та АП ВАКС буде повідомлено додатково» - зауважили у Комісії.

Автор: Наталя Мамченко

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