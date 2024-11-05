Тестування на когнітивні здібності в апеляції завершилося повним фіаско – етап тестування тепер на паузі, а сам конкурс – під загрозою

Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала проблему – кажуть, що винен розробник і його програмне забезпечення.

Джерело фото: ВККС

Тестування на когнітивні здібності у межах конкурсу на 550 вакантних посад судів апеляційних судів 5 листопада 2024 року зазнало краху.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 4 листопада тестування на когнітивні здібності не відбулося для чотирьох груп кандидатів на посади суддів апеляційних судів цивільної спеціалізації через некоректну роботу комп’ютерної програми тестування – програма «зависала» та надто повільно оновлювалася.

Компанія розробник тестів – Psymetrics, та власне сама ВККС, сподівалися, що 4 та 5 листопада адекватну роботу програми вдасться налагодити.

Однак, дива не сталося.

Після початку тестування першої ж групи кандидатів на посади суддів апеляційних судів вранці 5 листопада, близько 20 претендентів на посади суддів повідомили про некоректну роботу комп’ютерної програми тестування.

При цьому представники компанії Psymetrics спробували запевнити кандидатів, що все відбувається «як треба».

«Ми все поміняли вчора. Ці 2-3 секунди затримки, що ви спостерігаєте зараз, це вже зовсім не те, що відбувалося вчора», - повідомила представник компанії.

Втім, така позиція викликала справжній вибух емоцій у деяких кандидатів. Ось характерні їх висловлювання:

«Це знущання триває вже другий день!»

«Чому не можна налагодити роботу програми тестування, а потім вже складати тест? Це що, експеримент?»

«У нас є чіткий час на відповіді. Кожна затримка може мати наслідки для загального результату!».

«Коли під час судового процесу виникають проблеми з відеоконференцзв’язком, судове засідання відкладається або переноситься. Чому тут так не можна?»

«Мені не вистачило 15 секунд через проблеми з програмою! Це нерівні умови проведення конкурсу. Це взагалі неприпустимо для конкурсу такого рівня!».

«Це гра в наперстки!»

Почувши критику, організатори запропонували дещо дивний варіант – для зниження навантаження на систему, кандидати мали складати тестування з перервою на 20 хвилин та у складі двох груп приблизно по 30 кандидатів у кожній групі.

Втім, кандидатам така пропозиція не сподобалася:

«Такий варіант впливає на емоційний стан! Це ж не просто тести, а тести на когнітивні здібності! Ми можемо перегоріти емоційно», - пролунало на адресу організаторів тестування.

У підсумку, організатори тестування все ж вмовили кандидатів повернутися до складання другого блоку тестування, однак з його проходженням також виникли технічні проблеми.

«Ми розуміємо, що умови, в яких ви опинилися, є нестандартними. Вам буде запропоноване якесь рішення. Це нештатна ситуація», - повідомила представник організаторів тестування.

Врятувати ситуацію спробували голова ВККС Андрій Пасічник та секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, які прибули у приміщення, де відбувалося тестування.

«Psymetrics вчора намагався вирішити проблеми з програмою. Сьогодні вранці перевірка системи проводилася двічі. Все працювало. Ми вирішили, що проблема подолана. Нажаль, проблема залишилися. Причини, чому виникають проблеми з тестуванням, наразі незрозумілі. Psymetrics теж не може з’ясувати, чому так відбувається. Швидко вирішити проблему неможливо. Psymetrics сьогодні надіслав листа до Комісії, в якому попросив перенести або відкласти проведення процедури до з’ясування всіх подробиць та вирішення технічних проблем. Також Psymetrics принесли вибачення. Думаю, зрозуміло, хто має нести репутаційну відповідальність за ту ситуацію, що виникла», - розповів Андрій Пасічник.

Він додав, що ВККС не має відношення до ситуації з тестуванням, і розповів, що окрім визначення Psymetrics, як оператора тестування, іншого варіанту у Комісії не було.

«Нажаль, в цій сфері фактично відсутня конкуренція в Україні. До того ж наші міжнародні партнери запропонували нам співпрацювати саме з Psymetrics», - додав голова ВККС.

Щодо подальших перспектив як тестування на когнітивні здібності, так і конкурсу в апеляційні суди в цілому, то представники ВККС якихось конкретних новин не повідомили.

«Рішення якогось поки що немає. Нам усім потрібен час, щоб з’ясувати, що відбулося. 5 та 6 листопада тестування вже точно не відбудеться. Буде змінено графік етапів іспиту. До тестування на когнітивні здібності ми повернемося лише тоді, коли будемо впевнені, що проблем там більше немає. Але коли це станеться, спрогнозувати важко», - розповів Андрій Пасічник.

Також голова Комісії визнав, що ситуація з тестуванням на когнітивні здібності вплине на перебіг усього конкурсу в апеляційні суди.

«Графіки буде змінено. Але як конкретно – поки що ми не знаємо. Зрозумійте нас», - зазначив Андрій Пасічник.

Найбільш вірогідний варіант, який розглядає ВККС – це новий графік та повторне складення тестування на когнітивні здбіності.

Також Андрій Пасічник пообіцяв вирішити питання тих кандидатів, які все ж задоволені отриманими під час тестування на когнітивні здібності балами – ймовірно, їх дозволять зарахувати.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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