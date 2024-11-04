Конкурс в апеляції – у перший день тестування на когнітивні здібності кандидати поскаржилися на некоректну роботу програми тестування

Претендентам на посади суддів апеляційних судів запропоновано перескласти тестування в інший день.

У перший день тестування на когнітивні здібності у кандидатів на посади 550 суддів апеляційних судів вже виникли проблеми.

Вранці 4 листопада тестування на когнітивні здібності проходила перша група з 62 претендентів на посади суддів загальних апеляційних судів цивільної спеціалізації.

Однак, після початку тестування кандидати почали масово скаржитися на некоректну роботу програми тестування – програма раптом «зависла» та ніяк не реагувала на дії кандидатів.

Через такий стан речей претенденти на посади суддів апеляційних судів достатньо емоційно почали реагувати на проблеми з програмою для тестування.

Ось типові вислови, які пролунали під час когнітивного тестування першої групи:

«Програма на реагує. Половину часу, виділеного для тестування, у мене питання або ледь оновлювалися, або система не працювала взагалі»

«Що відбувається? Треба, щоб все по-людські працювало»

«У нас у всіх «зависла» система. Більше часу пішло на те, щоб розібратися, що відбувається, ніж на складення тестів»

«Це знущання!»

«Це ненормально!»

Представники організаторів тестування, разом з працівниками Секретаріату ВККС, спочатку спробували заспокоїти кандидатів, а через деякий час повідомили, що кандидати на посаді суддів, які незадоволені своїм результатом на момент виникнення проблем з програмою тестування, зможуть перескласти тестування в інший день – десь в середині листопада.

«Не так мало відбуватися тестування. Така ситуація вперше виникла у нашій практиці за шість років тестувань. Основна ідея, як нам зараз вийти з цієї ситуації, полягає у тому, щоб дозволити перескласти тест в іншу дату. А зараз ми розбираємося, що трапилося», - повідомила представник організаторів тестування.

Однак вказане повідомлення викликало лише додаткові запитання.

«Ви жартуєте? У мене справи вже призначені наперед! Мені знов треба буде все відкладати та їхати до Києва?», - запитала одна з кандидаток.

«У нас виконання практичного завдання призначене на 19 листопада. Коли ж до нього готуватися? А коли тоді нове когнітивне тестування для нас відбудеться?» - спитав інший претендент на посаду судді апеляційного суду.

При цьому деякі кандидати зазначили, що готові пройти повторне тестування прямо сьогодні, однак отримали відмову, оскільки групи на тестування вже сформовані – 4 листопада тестування мають пройти ще три групи.

У підсумки, представники Секретаріату Комісії зафіксували результати тестування кожного кандидата на момент виникнення проблем.

Після цього кандидатам повідомили, що остаточне рішення, що та як буде відбуватися далі, окремо вирішить Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Зазначимо, що розробником та власником тестів є компанія Psymetrics.

Автор: В’ячеслав Хрипун